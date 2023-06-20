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Edirne'de dolu ve sağanak kentin kuzeyindeki ekili tarım arazilerine zarar verdi

20.06.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de sağanak ve dolu nedeniyle Lalapaşa ve Süloğlu ilçelerinde yaklaşık 5 bin dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Kentte dün akşam etkili olan dolu ve sağanak, Lalapaşa'ya bağlı Sarıdanişment köyü ile Süloğlu'ndaki Domurcalı, Taşlısekban, Sülecik ve Tatarlar köylerindeki buğday, arpa, ayçiçeği ve kanola ekili arazilere zarar verdi.

Zarar gören arazilerde Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ziraat odası ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, AA muhabirine, dün akşam aniden bastıran dolu ve sağanağın hasara yol açtığını söyledi.

Hasar tespit çalışmalarına başlandığını belirten Öztürk, "Büyük bir doğal afet yaşandı. Çok hızlı yağan dolu ve sağanak arazilere zarar verdi. Özellikle hasat dönemi gelen kanola, buğday ve arpa tarlalarında yüzde 80'e varan zararlar var. Tüm üreticilerimize geçmiş olsun. Zarar gören üreticilerimize gerekli desteğin verilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarıdanişment Köyü Muhtarı Turan Yılmaz ise dolu vuran tarlalarda zarar olduğuna dikkati çekti.

Dolu ve sağanağın fırtınayla geldiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kısa bir sürede metrekareye 20 kilogram yağış düştü. Fırtına ve doluyla birlikte ekili ürünler zarar gördü. Köyümüzde 2 bin dönüme yakın zarar gördü. Arpalarda zarar yüzde 90'a yakın. Olgunluk ne kadar ilerlemişse zarar o kadar artıyor. Arpa tarlaları artık sapı için biçilecek. Aynı şekilde kanola tarlalarında da zarar var. Daha önce hiç böyle bir afeti görmedim."

Ziraat Mühendisi Gülnihan Yörük de hasat dönemi yaklaşan ürünlerde zararın daha çok olduğunu ifade etti.

Aynı zamanda üreticilik yaptığını belirten Yörük, "Çok üzgünüz. Arpalarda dönüme 500-600 kilogram verim bekliyorduk. Ancak dolu nedeniyle büyük kayıp yaşandı. Benzer durumda kanola ekili arazileri de zarar görü. Ayçiçeklerinin de yaprakları delindi." diye konuştu.

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