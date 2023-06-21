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Edirne'de dolu ve sağanaktan etkilenen tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları sürüyor

21.06.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de önceki gün etkili olan dolu ve sağanaktan zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Edirne'de dolu ve sağanaktan etkilenen tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları sürüyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle Lalapaşa, Süloğlu, Havsa ile merkez ilçedeki 11 köydeki bazı arazilerde hasar oluştuğu bildirildi.

Zarar gören buğday, arpa, kanola, ayçiçeği ve mısır ekili arazilerde teknik personel, köy muhtarları ve üreticilerle hasar tespiti yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Edirne'de 11 köyde yaklaşık 16 bin dekar buğday, arpa, kanola, ayçiçeği ve mısır ekili alanın yüzde 30 ile yüzde 80 arasında zarar gördüğü, yaklaşık 400 üreticimizin zarardan etkilendiği ilk tespitler sonucu ortaya çıkmıştır. İl ve ilçe müdürlüğümüzce ayrıntılı parsel bazlı zarar tespit çalışmaları devam etmekte olup zarar gören net alan ve net zarar oranı parsel bazlı tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra kesinlik kazanacaktır. Üreticilerimize uğradıkları dolu zararı nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi sunar, oluşabilecek risklere karşı bitkisel ve hayvansal üretimin güvencesi olan devlet destekli tarım sigortasını yaptırmalarını önemle hatırlatırız."

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