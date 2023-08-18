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Edirne'de dükkan tabelasının arkasına sıkışan kedi yavrusunu esnaf kurtardı

18.08.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de bir işletmenin tabelasının arkasına sıkışan kedi yavrusunu esnaf kurtardı.

Edirne'de dükkan tabelasının arkasına sıkışan kedi yavrusunu esnaf kurtardı

Sabuni Mahallesi'nde bir şekerlemeci dükkanında çalışan Furkan Gün ve Mücahit Özübek uzun süre duydukları kedi sesini araştırdı, dükkan tabelasının arkasından geldiğini tespit etti.

Tabelanın bir kısmını söken çalışanlar kedi yavrusunu sıkıştığı yerden salam uzatarak hareketlendirip kurtardı.

Kedi yavrusunu kurtardıkları için mutlu olduklarını belirten Gün, AA muhabirine "Tabelanın arasında kaldığını gördük, baktık çıkacağı yok, en son tabelanın altını sökerek kendimiz çıkardık. Salam verdik ama önce pek yanaşmadı korkmuştu bizden. Daha sonra onu kurtardık." dedi.


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