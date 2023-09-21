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Edirne’de düzensiz göçmenlere yönelik denetim: 41 kişi yakalandı

21.09.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de her geçen gün artarak devam eden göçmenlere yönelik yapılan denetimlerde 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne’de düzensiz göçmenlere yönelik denetim: 41 kişi yakalandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü düzensiz göçle mücadele çalışmaları çerçevesinde şehir genelinde geniş katılımlı şok denetimler gerçekleştiriyor.

Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu’nun katılımıyla Dilaverbey ve Mithatpaşa Mahallelerinde polis ekipleri tarafından göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile jandarma ekipleri tarafından yakalanan 41 yabancı uyruklunun İran, Pakistan, Irak, Suriye, Afganistan ülkelerinden olduğu öğrenildi.

Yakalanan 41 göçmen işlemleri yapılmak üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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