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Edirne'de eski savcı ve hakimler Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

01.11.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'de eski savcı ve 3 hakim, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, İpsala ilçesi Kumdere kavşağında bir otomobili durdurdu.

Kimlik sorgulamalarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle daha önce meslekten ihraç edilen eski hakimler M.K, T.D. ve Y.Ö. ile savcı A.P. yakalandı.

Organizatörlük yaptıkları iddia edilen Ş.T, İ.M. ve A.E. gözaltına alındı.

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