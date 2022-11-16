YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de ev yangınında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı

Edirne'de ev yangınında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı

16.11.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Mithatpaşa Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Mecikoğlu Apartmanı'ndan dumanlar yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen ev sahibi 72 yaşındaki Şükriye Sıvat, komşuları tarafından evden çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Apartman sakini Mahsum Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kapıyı kırarak komşusu Şükriye Sıvat'ı evden çıkardığını söyledi.

Daireye girdiğinde komşusunun zor nefes aldığını gördüğünü anlatan Aydın,"Yüzü kapkaraydı, verilmiş sadakamız varmış. Çok şükür kurtardık." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne'de yolcu minibüsünün kamyonete çarptığı kazada 9 kişi yaralandıEdirne'de yolcu minibüsünün kamyonete çarptığı kazada 9 kişi yaralandı
Bandırma'da palamut ve hamsi bolluğuBandırma'da palamut ve hamsi bolluğu
Van Büyükşehir Belediyesi 150 mevsimlik işçi alacakVan Büyükşehir Belediyesi 150 mevsimlik işçi alacak
Anahtar Kelimeler:
Edirne duman
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Nişanlısını gözünden vurup arabasıyla yarı çıplak halde kaçtı!

Nişanlısını gözünden vurup arabasıyla yarı çıplak halde kaçtı!

Donald Trump'tan damadına şakayla karışık gözdağı!

Donald Trump'tan damadına şakayla karışık gözdağı!

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

42 kilometrelik maratonu baştan sona sigara içerek tamamladı!

42 kilometrelik maratonu baştan sona sigara içerek tamamladı!

Yaprağı da kendisi kadar faydalı: Kanı temizler, enfeksiyonu önler

Yaprağı da kendisi kadar faydalı: Kanı temizler, enfeksiyonu önler

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.