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Edirne'de evraklarını isteyen polise mukavemet eden motosiklet sürücüsü gözaltına alındı

04.11.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de evraklarını isteyen polise mukavemet eden motosiklet sürücüsü gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'de evraklarını isteyen polise mukavemet eden tescilsiz motosikletin sürücüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Talatpaşa caddesinde trafik denetimi gerçekleştirdi.

A.A'nın kullandığı plakasız motosikleti durduran polis ekipleri, aracın aynı zamanda tescilsiz olduğunu tespit etti.

Sürücü bu sırada evraklarını isteyen polisle tartışmaya başladı.

Polise mukavemette bulunan A.A. gözaltına alındı, motosiklet çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

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