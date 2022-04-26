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Edirne'de FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

26.04.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası ilçe merkezinde FETÖ şüphelisi N.T'yi yakaladı.

Arandığı öğrenilen zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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