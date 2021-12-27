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Edirne'de FETÖ şüphelisi polis gözaltına alındı

27.12.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de FETÖ şüphelisi polis gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan polis gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada polis S.Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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