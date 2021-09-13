YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de FETÖ şüphelisi yakalandı

13.09.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ şüphelisi İ.D'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler belirlenen adreste şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşırtan kalabalık! Görenler oto pazar sanıyor Şaşırtan kalabalık! Görenler oto pazar sanıyor
Nemrut Dağı'nda korkutan anlar! Komandolar kurtardıNemrut Dağı'nda korkutan anlar! Komandolar kurtardı
Bulgaristan Kültür Bakanı Minekov, 4 yıl akademisyenlik yaptığı Trakya Üniversitesini ziyaret ettiBulgaristan Kültür Bakanı Minekov, 4 yıl akademisyenlik yaptığı Trakya Üniversitesini ziyaret etti
Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı Şüpheli Edirne

Edirne Namaz Vakitleri 13 Eylül Pazartesi

İmsak
05:17
Sabah
06:45
Öğle
13:15
İkindi
16:47
Akşam
19:35
Yatsı
20:57

Edirne Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Pazartesi

Dinçer Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Enez
Yavuz Eczanesi
Havsa
Çınar Eczanesi
Ipsala
Gökhan Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da konuştu:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da konuştu:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Duygun Yarsuvat'ın cenazesi yarın toprağa verilecek

Duygun Yarsuvat'ın cenazesi yarın toprağa verilecek

Öksüz kalan iki kardeş, trafik kazasında ölen anne, baba ve kardeşlerini gözyaşlarıyla uğurladı

Öksüz kalan iki kardeş, trafik kazasında ölen anne, baba ve kardeşlerini gözyaşlarıyla uğurladı

Iğdır elmasında rekolte beklentisi 40 bin ton

Iğdır elmasında rekolte beklentisi 40 bin ton

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.