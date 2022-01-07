Edirne'de firma adına düzenledikleri sahte çeklerle alışveriş yapan 2 zanlı tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de inşaat firması adına düzenledikleri sahte çeklerle alışveriş yapan iki şüpheli tutuklandı.
Farklı tarihlerde inşaat şirketine ait çeklerle çok sayıda firmadan alışveriş yapıldı.
Firma sahiplerinin ödenmeyen alacaklarını istemek üzere inşaat şirketinin yetkilileriyle görüşmesi sonucu çeklerin sahte olduğu anlaşıldı.
Mağdurların şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları inceleme ve araştırmada sahte çekleri kullananların K.D. ve Ö.V. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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