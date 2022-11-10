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Edirne'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için mevlit okutuldu

10.11.2022 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de, 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği tarafından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla mevlit okutuldu.

Edirne'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için mevlit okutuldu

Mevlana Camisi'nde yatsı namazı öncesi gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, Atatürk ve şehitler için dua edildi.

Dernek başkanı Veysel Güner, gazetecilere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Atatürk ve şehitleri dualarla andıklarını belirten Güner, "Dernek olarak kurulduğumuz günden bu yana Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümünde mevlit programı düzenliyoruz." dedi.

Mevlit programına, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal Atatürk Mevlit

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