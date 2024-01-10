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Edirne’de görüntüler pandemi dönemini hatırlattı

10.01.2024 09:29 | Son Güncelleme:
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Soğuk hava dalgasının etkisine giren Edirne’de hava sıcaklığı sıfırın altında eksi derecelere düştü.

Edirne’de görüntüler pandemi dönemini hatırlattı

Soğuk hava nedeniyle cadde ve sokaklar boş kalınca, görüntüler pandemi döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlattı.

Edirne’nin rakımı yüksek ilçe ve köylerinde dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etti. Rakımı yüksek yerlerde kar yağışı etkili olurken, kent merkezinde ise “kuru soğuk” ve “Trakya ayazı” etkili oldu. Özellikle gece ve sabah saatlerinde dondurucu hal alan hava sıcaklığı, yayaların ilerlemesini de güçleştirdi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece, hissedilen sıcaklığın ise sıfırın altında 8 derece olduğu Edirne’de, vatandaşlar evlerine kapandı. Cadde ve sokakların boş kaldığı kentte ortaya çıkan görüntüler pandemi dönemini hatırlattı.

Pandemi döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında boş kalan cadde ve sokaklar bu kez de soğuk hava nedeniyle boş kaldı. Her gün binlerce vatandaşın alışveriş yaptığı Saraçlar Caddesi, adeta sessizliğe büründü. Pandemi döneminden sonra en sakin günlerinden birini yaşayan Saraçlar Caddesi’nde bulunan bazı vatandaşları da şal ve şapka takarak soğuktan korunmaya çalıştıkları görüldü.

"EDİRNE’NİN CİĞERİ İLE AYAZI MEŞHURDUR"

Edirneli vatandaşlar, kentin tava ciğerinin meşhur olduğu kadar ayazının da meşhur olduğunu söyledi. Soğuk havaya dikkat çeken Edirneliler bere, şapka ve eldiven kullanarak soğuktan korunmaya çalıştı.

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