Edirne'de gözaltına alınan 8 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de gözaltına alınan 8 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda FETÖ şüphelileri G.Y, A.Y, E.C, A.K, A.S, M.A, A.G. ve E.G. gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Şüphelilerden A.G. ve E.G. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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