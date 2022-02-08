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Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi akademisyen tutuklandı

08.02.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi akademisyen tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan akademisyen tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince dün gözaltına alınan akademisyen M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen M.A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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