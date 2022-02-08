Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi akademisyen tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan akademisyen tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince dün gözaltına alınan akademisyen M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen M.A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz