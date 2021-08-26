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Edirne'de hafif ticari araçla çarpışan motosikleti kullanan kurye yaralandı

26.08.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de hafif ticari araçla çarpışan motosikleti kullanan kurye yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de meydana gelen trafik kazasında motosikletli kurye yaralandı.

Kentteki restoranda kuryelik yapan Yılmaz Tek'in kullandığı 22 ABE 059 plakalı motosiklet, Talatpaşa Caddesi'ndeki kavşakta Ümit Gültekin yönetimindeki Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne ait 22 AAP 369 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen kurye yaralandı. Bu sırada caddedekiler yaralı sürücüye yardım etmeye çalıştı.

Motosiklet sürücüsü, ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazazedeye yardım edenlerden Fikri Ocak, "Lütfen otomobil sürücüleri, motosikletlilere trafikte dikkat etsinler. İki tekerlilere dikkat etsinler, onlar da çoluk çocuğuna ekmek götürüyor. Gencecik çocuklarımız trafik kazalarında ölüyor. Lütfen dikkat edelim." dedi.

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