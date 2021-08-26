Edirne'de hafif ticari araçla çarpışan motosikleti kullanan kurye yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de meydana gelen trafik kazasında motosikletli kurye yaralandı.

Kentteki restoranda kuryelik yapan Yılmaz Tek'in kullandığı 22 ABE 059 plakalı motosiklet, Talatpaşa Caddesi'ndeki kavşakta Ümit Gültekin yönetimindeki Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne ait 22 AAP 369 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen kurye yaralandı. Bu sırada caddedekiler yaralı sürücüye yardım etmeye çalıştı.

Motosiklet sürücüsü, ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazazedeye yardım edenlerden Fikri Ocak, "Lütfen otomobil sürücüleri, motosikletlilere trafikte dikkat etsinler. İki tekerlilere dikkat etsinler, onlar da çoluk çocuğuna ekmek götürüyor. Gencecik çocuklarımız trafik kazalarında ölüyor. Lütfen dikkat edelim." dedi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz