YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de "Her Yönüyle Deprem Sempozyumu" başladı

Edirne'de "Her Yönüyle Deprem Sempozyumu" başladı

19.10.2023 14:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Her Yönüyle Deprem Sempozyumu" başladı.

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya, Balkan Kongre Merkezi'ndeki sempozyumun açılışında, depremin, sadece yer bilimcileri değil toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi.

Sempozyumda depremin her yönüyle ele alınacağını belirten Kaya, "Arama kurtarmadan ilk yardıma, lojistikten hukuka, yapı denetimden risk yönetimine kadar sempozyumda farklı konuları ele alacağız." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin tüm Türkiye'yi acıya boğduğunu ifade eden Kaya, deprem öncesi ve sonrasında alınacak pek çok önlem olduğunu vurguladı.

Kaya, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de 1923-2016 yıllarındaki afetleri inceleyen bir araştırma var. Bu süreçte meydana gelen afetlerde yaşanan can kayıplarının yüzde 93'ü deprem kökenli. Böyle olunca herkesin depremle ilgili konuların bir ucundan tutarak kaldırması gerekli. Depremde ayakta kalabilen mühendislik yapıları inşa etmemiz gerekli. Sadece konutlar değil barajlar, yollar, kamu kurumları ve tüm yapıları güvenli inşa etmemiz gerekli. Bu kapsamda biz de üniversite olarak özellikle Saros Körfezi'ne yakın ilçelerimiz Keşan ve Enez ile ilgili projeler yapmaya çalışıyoruz."

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise depremin multidisipliner bir konu olduğunu söyledi.

Sempozyumun deprem farkındalığı açısından önem arz ettiğini belirten Tabakoğlu, "Beklenen bir Marmara Depremi var. Bundan önce tüm bilimsel hazırlıklar yapılmalı. Bu sempozyumda da depremle ilgili tüm konular ele alınacak." dedi.

Açılış programına, Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, AFAD Risk Belirleme ve Önlem Dairesi Başkanı Gökhan Yılmaz, Batı Trakya Türklerinin merhum lideri Dr. Sadık Ahmet'in eşi ve Dostluk Eşitlik Barış Partisi Onursal Başkanı Işık Ahmet, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sempozyum yarın sona erecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındıŞanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Büyükşehir ulaşım araçlarına siyah kurdele astıBüyükşehir ulaşım araçlarına siyah kurdele astı
Kayseri'de "Erciyes-2023 Tatbikatı" tamamlandıKayseri'de "Erciyes-2023 Tatbikatı" tamamlandı
Anahtar Kelimeler:
deprem Trakya Üniversitesi

Edirne Namaz Vakitleri 19 Ekim Perşembe

İmsak
05:57
Sabah
07:23
Öğle
13:04
İkindi
16:04
Akşam
18:35
Yatsı
19:55

Edirne Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Perşembe

Beyhan eczanesi
Lalapasa
Öden eczanesi
Meric
Hayat eczanesi
Uzunkopru
Süloglu eczanesi
Suloglu
Meriç eczanesi
Merkez
Hayat eczanesi
Enez
Çinar eczanesi
Ipsala
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Yahudisin" diyerek bir anda saldırdı! Tekme, tokat, yumruk...

"Yahudisin" diyerek bir anda saldırdı! Tekme, tokat, yumruk...

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Yasak aşkı karısına söylemekle tehdit edip şantaj yaptı

Yasak aşkı karısına söylemekle tehdit edip şantaj yaptı

Türkiye'de pazarda! Dünyaca ünlü isim...

Türkiye'de pazarda! Dünyaca ünlü isim...

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.