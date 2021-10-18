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Edirne'de hırsızlık zanlısı marketi soyduktan sonra kapının camını kırarak kaçtı

18.10.2021 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de hırsızlık zanlısı marketi soyduktan sonra kapının camını kırarak kaçtı

EDİRNE (AA) - Edirne'de market çalışanını bıçakla tehdit eden şüpheli, kasadan bir miktar parayı aldıktan sonra camı kırarak kaçtı.

Çavuşbey Mahallesi'ndeki bir markete giren zanlı, alışveriş yaptıktan sonra kasaya geldi.

Şüphelinin bıçakla tehdit ederek kasadaki paraları istemesi üzerine, market çalışanı, butona basarak çıkış kapısını kilitledi.

Kasadaki bir miktar parayı alan zanlı, kilitli kapının camını kırarak marketten kaçtı.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi ve çevrede araştırma yaptı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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