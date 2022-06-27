YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de husumeti olduğu kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Edirne'de husumeti olduğu kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

27.06.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de husumeti olduğu kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Edirne'de husumeti olduğu kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde husumetlisi olduğu belirtilen kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Y.Ü. ve E.C. Hasır Sokak'ta karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine E.C. tabancayla Y.Ü'yü yaraladı. Y.Ü. ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan E.C. yakalandı.

Adliyeye sevk edilen ve farklı bir dosyadan hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası olduğu belirlenen E.C. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildiSınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildi
GÜNCELLEME - Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldüGÜNCELLEME - Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü
Bayburt'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandıBayburt'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
polis

Edirne Namaz Vakitleri 28 Haziran Salı

İmsak
03:31
Sabah
05:35
Öğle
13:22
İkindi
17:23
Akşam
20:59
Yatsı
22:53
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kadınlar kocalarına öyle bir şaka yaptı ki...

Kadınlar kocalarına öyle bir şaka yaptı ki...

Nişanda ilginç dans! "O etek boyuyla iyi cesaret"

Nişanda ilginç dans! "O etek boyuyla iyi cesaret"

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Mia Khalifa ne kadar acımasız olabileceğini anlattı!

Mia Khalifa ne kadar acımasız olabileceğini anlattı!

Seks oyuncakları yok satıyor! '30 gün sürüyor...'

Seks oyuncakları yok satıyor! '30 gün sürüyor...'

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.