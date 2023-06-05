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Edirne'de İbrice Limanı'ndan Ege Denizi'ne dalan dalgıçlar dip temizliği yaptı

05.06.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında İbrice Limanı'nda dalgıçlar tarafından dip temizliği yapıldı.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, limanda düzenlenen programdaki konuşmasında, artan nüfusun ihtiyaçlarının değişmesiyle dünyanın her geçen yıl büyüdüğünü bu nedenle doğayı koruma bilincinin üst düzeye çıkarılmasının önemli olduğuna vurgu yaptı.

Çevreyi koruma bilinci ve toplumsal farkındalık oluşturulmasının nesilden nesile aktarılması gerektiğini ifade eden Kırbıyık, devletin her geçen yıl çevrenin ön plana çıktığı çalışmalara imza attığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde devam eden "Sıfır Atık Projesi"nin önemli olduğuna işaret eden Kırbıyık, "Sahada bunun nasıl başarılı olduğunu nasıl olumlu sonuçlar elde edildiğini ve gençler üzerinde olumlu etkiler uyandırdığını görüyoruz." dedi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da sanayileşme, teknoloji ve yaşam tarzındaki değişikliklerin çevreyi etkilediğini söyledi.

AK Parti'nin iktidarda olduğu 21 yıl boyunca çevre ile ilgili önemli işlere imza atıldığını söyleyen Aksal, "Geleceğe Nefes Kampanyası kapsamında yaklaşık 5 milyar fidan diktik. Yine 81 ilde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi'ni inşa ediyoruz. Sıfır Emisyon Projesi'ni dünyaya ilan ettik. Gençlerimize yaşanabilir bir çevre bırakmak için hepimize büyük görevler düşüyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kırbıyık, Aksal ve protokol üyeleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı botu ile denize açılarak Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına denize saygı çelengi bıraktı.

AĞLARA ÇÖP TAKILDI

Ayrıca, İbrice Limanı'nda denize dalan dalgıçlar dip temizliği yaparak, çöpleri karaya çıkardı, denizden toplanan çöpler sergilendi.

Vali Kırbıyık, etkinliğe katılan öğrencilere, "Bunlar denizden kendiliğinden çıkan şeyler değil, denizden çıksa çıksa balık çıkar. Bunları insanoğlu atmış, üzüntü verici bir tablo. Dalgıçlarımız bize çıkardı bunları gösterdi. Öğrenciler olarak sizler neler düşünüyorsunuz?" diye sordu.

Soruyu yanıtlayan Rasim Ergene İlköğretim Okulu öğrencisi Çisem Güven, denizlerin atılan çöplerden dolayı kirlendiğini söyledi.

Dalgıçlara dip temizliği için teşekkür eden Güven, "Normalde ağlarda balık olmasını isterdim. Böyle kirli çöplerin olmasını istemezdim. Sevgili insanoğulları lütfen doğamızı temiz tutalım." dedi.

Kırbıyık ve beraberindekiler limandaki etkinlikler sonrası Uzunkum plajı yakınlarına öğrencilerle fidan dikti.

Etkinlikler kapsamında plajda uçurtma şenliği de düzenlendi.

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