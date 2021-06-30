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Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

30.06.2021 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'deki kavşakta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gurur Sunar'ın kullandığı 59 TU 981 plakalı otomobil, Kırklareli Kavşağı'nda Rahim Demir'in yönetimindeki 22 KC 014 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Sunar ve Demir ile otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

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