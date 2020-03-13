Edirne'de ilaçlama firmalarında "dezenfekte" mesaisi

EDİRNE (AA) - Edirne'de ilaçlama firmaları, koronavirüs (Kovid 19) tedbirleri kapsamında ev ve iş yerlerini dezenfekte ettirmek isteyenlerin talebine yetişmek için yoğun mesai harcıyor.

Virüsün Türkiye'de de görülmesi üzerine çok sayıda vatandaş, ev ve iş yerlerini ilaçlatmak için firmalara başvurdu. Talebe yetişemeyen ilaçlama firmaları, başvuranlara günler sonrasına randevu verebiliyor.

Firmalar, metrekare başına ücret alıyor. 50-60 metrekarelik bir yer, 70 ile 100 lira arasında değişen fiyatlarla ilaçlanıyor.

İlaçlama firması çalışanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde taleplere yetişemez hale geldiklerini belirterek, "Tedbir amaçlı, okullar, iş yerleri ve evlerde ilaçlama yapıyoruz. Gece saatlerine kadar ilaçlama işlemimiz sürüyor." dedi.

