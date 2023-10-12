Edirne’de intihar girişimini polis ve itfaiyeciler engelledi

Olay, Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Şahin T., apartmanın ikinci katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahsı gören vatandaşlar hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartmanın altına branda açarken, polis ekipleri ise hemen çatıya çıktı. Çevrede toplanan vatandaşlar ise yaşananları film gibi izledi. Hayatlarını tehlikeye atarak çatıya çıkan polis memurları ve itfaiyeciler şahsı ikna etmeye çalıştı. Ancak Şahin T. inmemek için direndi. Şahin T., bu sırada aşağıda görüntü alan muhabire, görüntü almaması için tepki gösterdi.

Polis, şahsın bu dalgınlığından faydalanarak boynundan yakaladı ve kendine doğru çekti. İtfaiye ekibinin de yardımıyla intihar girişimi engellenirken, Şahin T. işlemleri için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

