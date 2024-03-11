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Edirne'de iş insanları "zimem defteri" geleneğini sürdürdü

AA AA
11.03.2024 12:36
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Edirne'de iş insanları, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin borçlarının ödendiği Osmanlı geleneklerinden "zimem defteri" geleneğini yaşattı.

Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) Edirne Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, kentte iki bakkal ve bir fırına giderek veresiye defterindeki borçları kapattı.

İş insanları, ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödeyerek veresiye defterlerini aldı.

TÜMKİAD Edirne Şube Başkanı Oğuz Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazanın birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu söyledi.

Ramazan ayının tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunan Kurum, "Birkaç gündür kentteki esnafları gezerek Ahilik geleneğinin devamı olan zimem defteri uygulamasını yaşatmak için çalışma yaptık. İhtiyaç sahibi vatandaşların borçlarını kapattık. Bu geleneğin yaşatılması, bu mirasa sahip çıkılması gerekli. Herkes elini taşın altına koymalı. Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak çok önemli." ifadelerini kullandı.

Bakkal Cevdet İbrahimoğlu da ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımların devam etmesi gerektiğini belirterek, bu tür girişimlerin toplumda dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirdiğini ifade etti.

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