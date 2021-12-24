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Edirne'de iş yerinde etil alkol ve kaçak içki ele geçirildi

24.12.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de iş yerinde etil alkol ve kaçak içki ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir iş yerinin deposunda 30 litre etil alkol ve 22 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.T.B'nin ikameti ve iş yerinde arama yaptı.

İş yerinin deposunda 30 litre etil alkol, 22 şişe kaçak içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheli M.T.B hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

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