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Edirne'de kaçak kripto para üretimi operasyonunda bir şüpheli yakalandı

28.09.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de kaçak kripto para üretimi operasyonunda bir şüpheli yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla kripto para üretimi yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollarla kripto para üretimi gerçekleştirdiği bilgisi üzerine Uzunköprü ilçesinde B.B'nin (36) evinde arama yaptı.

Aramada kripto para üretiminde kullanılan ana kart, ram, işlemci, güç kaynakları ve ekran kartları ele geçirildi.

Şüpheli B.B, gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Kripto para jandarma operasyon

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