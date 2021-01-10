YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de kaçak toplanan 1,5 ton kum midyesi ele geçirildi

Edirne'de kaçak toplanan 1,5 ton kum midyesi ele geçirildi

10.01.2021 17:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de kaçak toplanan 1,5 ton kum midyesi ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 1,5 ton kum midyesi ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Meriç Nehri'nin denize döküldüğü noktada bir teknede arama yaptı.

Teknede, toplanması ve satışı yasak 1,5 ton kum midyesi bulundu.

Tekneyi bırakıp kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yunanistan'a götürülmek istendiği belirlenen midyeler, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince denize bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER12 yıl sonra buluştular12 yıl sonra buluştular
Akılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandıAkılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandı

Edirne Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazar

İmsak
07:01
Sabah
08:33
Öğle
13:26
İkindi
15:48
Akşam
18:09
Yatsı
19:36

Edirne Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazar

Ömür Eczanesi
Merkez
Şeren Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Yavuz Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Murat Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Diğer Haberler

Koronavirüsle değişen hayat: Din görevlisi, sağlık çalışanlarına destek için 112 Acil Çağrı Merkezinde görev aldı

Koronavirüsle değişen hayat: Din görevlisi, sağlık çalışanlarına destek için 112 Acil Çağrı Merkezinde görev aldı

‘Peygamberimiz ve çocuk’ temalı şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldılar

‘Peygamberimiz ve çocuk’ temalı şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldılar

Hamsinin yerini barbun aldı

Hamsinin yerini barbun aldı

Trakya Teknopark modeli Balkanlar'a "ihraç" ediliyor

Trakya Teknopark modeli Balkanlar'a "ihraç" ediliyor

Kore Gazisi Kore Gazisi Engin son yolculuğuna uğurlandı

Kore Gazisi Kore Gazisi Engin son yolculuğuna uğurlandı

Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.