Edirne'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de polisin düzenlediği kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde, şüpheliler M.U. A.M. ve S.M'nin araçlarında arama yaptı. Aramada gümrük kaçağı 120 puro, 30 paket sigara, 98 şişe içki ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de fiziki ve teknik takibin ardından şüpheli O.C'nin üst ve ev aramasında satışa hazır 1 paket metamfetamin ve 1 paket skunk buldu.
Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz