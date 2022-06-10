Edirne'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de polisin düzenlediği kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde, şüpheliler M.U. A.M. ve S.M'nin araçlarında arama yaptı. Aramada gümrük kaçağı 120 puro, 30 paket sigara, 98 şişe içki ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de fiziki ve teknik takibin ardından şüpheli O.C'nin üst ve ev aramasında satışa hazır 1 paket metamfetamin ve 1 paket skunk buldu.

Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

