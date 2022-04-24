Edirne'de kamu kurumunun deposundan demir çalan 4 zanlı tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kamu kurumunun deposundan demir çalan 4 şüpheli tutuklandı.

Verem Savaş Dispanseri'nin kalorifer kazanının bulunduğu deposundaki demirlerin yerinde olmadığını fark eden görevliler, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, tespit ettikleri şüpheliler H.S, B.Ç, C.Ç. ve R.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerin depodan çaldığı 600 kilo demiri satın aldığı tespit edilen E.K. hakkında adli işlem yapıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz