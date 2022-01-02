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Edirne'de kavgayı ayırmaya çalışan kişi silahla yaralandı

02.01.2022 01:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de kavgayı ayırmaya çalışan kişi silahla yaralandı

Edirne'de husumetli oldukları iddia edilen kişiler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.U. Ağaç Pazarı Caddesi'nde husumetli olduğu belirtilen kişinin oturduğu evin önüne geldi. Buraya gelen Y.G. de kavga çıkmaması için E.U'yu sakinleştirmeye çalıştı.

E.U. ve husumetli olduğu kişi arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. E.U. aracındaki pompalı tüfeği alarak evin önünde ateş etmeye başladı.

Açılan ateş sonucu Y.G. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çıkan arbedede ve isabet eden saçmalar nedeniyle evin camları da kırıldı. Kendi imkanlarıyla kentteki özel bir hastaneye giden Y.G, yapılan müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinden yaya olarak uzaklaşan E.U'nun aracına çevredekiler zarar verdi.

E.U'nun yakalanmasına çalışılıyor.

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