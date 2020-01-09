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  4. Edirne'de kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası bulundu

Edirne'de kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası bulundu

EDİRNE HABERLERİ  | 09.01.2020 21:34 | Son Güncelleme

Edirne'de kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası bulundu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastasına evinden 4 kilometre uzaklıktaki arazide ulaşıldı.

Hüseyinpınar köyünde yaşayan Fatma Topaloğlu'nun evine dönmemesi üzerine, yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ve Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri köyde arama başlattı.

Jandarma iz takip köpeğinin katıldığı çalışmalara, alzaymır hastası kadının yakınları da destek verdi.

Fatma Topaloğlu, köyden 4 kilometre uzaklıkta bir arazide bulundu.

Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD Alzaymır hastası Edirne Jandarma

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