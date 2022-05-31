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Edirne'de kirlilikle gündeme gelen tahliye kanalı temizleniyor

31.05.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de kirlilikle gündeme gelen tahliye kanalı temizleniyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de kirlilikle gündeme gelen ve halk arasında "Bayır Deresi" olarak bilinen su tahliye kanalında temizlik çalışması başlatıldı.

Geçen yıl DSİ ve belediye ekiplerince temizlenen Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki kanal, zaman içinde rüzgarla sürüklenen ve atılan çöplerle yine eski haline büründü.

Mahalle sakinlerinin, kötü koku yayan ve çirkin görüntü oluşturan kanalın temizlenmesi talebinin ardından DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Üstü yosunla kaplanan ve çöplerle dolan derede iş makineleriyle temizlik yapılıyor. Kanalın bitiş noktasından çalışmalara başlayan ekipler, iş makineleriyle çamur ve çöpleri temizliyor.

Çalışmalar, kanalın tamamı temizlenene kadar devam edecek.

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