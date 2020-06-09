Edirne'de madende göçük altında kalan 2 işçiyi mesai arkadaşları kurtardı

Alınan bilgiye göre, Harmanlı köyündeki kömür madeni ocağında tahkimat sırasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Taş parçalarının ilk olarak tahkimatın yapıldığı ağaçların üzerine düştüğünü anlatan Dikim, "Ağaçlar biraz yana kayınca arkadaşların üzerine gelmiş. Kazada iki madenci yaralandı. Tabi bu bizim bölgemizin kaderi, maden ocaklarında rastlanan kazaların olmamasını temenni ediyoruz. Kazanın ölümcül olmaması bizi sevindirdi. Arkadaşlara geçmiş olsun diyoruz. İnşallah, önümüzdeki zamanlarda bu tür kazaların yaşanmaması dileğimiz. " diye konuştu.

