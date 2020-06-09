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Edirne'de madende göçük altında kalan 2 işçiyi mesai arkadaşları kurtardı

EDİRNE HABERLERİ  | 09.06.2020 20:19 | Son Güncelleme

Edirne'de madende göçük altında kalan 2 işçiyi mesai arkadaşları kurtardı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Harmanlı köyündeki kömür madeni ocağında tahkimat sırasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

10 madencinin tahkimat için çalıştığı ocakta, Rafi Muyan ve Nizamettin Alpdemir göçü altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, Edirne Afet ve Acil Durum ekipleri sevk edildi.

Muyan ve Alpdemir'i bulundukları yerden mesai arkadaşları çıkardı.

Yaralanan 2 madenci olay yerine gelen ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Maden ocağı çavuşu Aziz Boydaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışma sırasında mesai arkadaşlarının üzerine taş düştüğünü belirterek, "Arkadaşlarımızı kurtardık. İlk yardım yaptık ilk önce, sonra dışarı çıkardık. Ambulansla hastaneye götürdüler." dedi.

Boydaş, hastaneye kaldırılan mesai arkadaşlarının durumunun iyi olduğunu öğrendiklerini kaydetti.

Harmanlı köyü muhtarı Necdet Dikim de göçüğün destekleme çalışması, tahkimat sırasında meydana geldiğini belirtti.

Taş parçalarının ilk olarak tahkimatın yapıldığı ağaçların üzerine düştüğünü anlatan Dikim, "Ağaçlar biraz yana kayınca arkadaşların üzerine gelmiş. Kazada iki madenci yaralandı. Tabi bu bizim bölgemizin kaderi, maden ocaklarında rastlanan kazaların olmamasını temenni ediyoruz. Kazanın ölümcül olmaması bizi sevindirdi. Arkadaşlara geçmiş olsun diyoruz. İnşallah, önümüzdeki zamanlarda bu tür kazaların yaşanmaması dileğimiz. " diye konuştu.

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