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Edirne'de masa ve sandalye hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

05.04.2022 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de masa ve sandalye hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde merdiven altındaki piknik masası ve sandalye hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeni Mescit Mahallesi, Huzur Sokak'taki bir apartmanın merdiveninin altından piknik masası ve sandalyelerinin çalınması şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında G.K. ve T.S. gözaltına alındı.

Zanlılar savcılıktaki işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasındaki görüntülerde sokağa giren zanlılardan T.S. bir apartmanın merdiveninin altını işaret ederek G.K'ye bir şeyler söylediği görülüyor.

Ardından T.S'nin buradaki katlanır piknik masası ve iki piknik sandalyesini alarak G.K. ile uzaklaştığı görülüyor.

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