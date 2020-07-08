YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de "maske ve sosyal mesafe" denetimi

Edirne'de "maske ve sosyal mesafe" denetimi

EDİRNE HABERLERİ  | 08.07.2020 16:40 | Son Güncelleme

Edirne'de "maske ve sosyal mesafe" denetimi

EDİRNE (AA) - Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında maske zorunluluğu ile sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına ilişkin denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca uygulanan Kovid-19 Tedbirleri Denetimi Genelgesi kapsamında Edirne Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğünden görevliler, kentin en işlek noktalarından Saraçlar Caddesi'nde maske kontrolü ve sosyal mesafe kuralı denetimi gerçekleştirdi.

Denetim sırasında maskesi olmayanlar, maske almaları için market ve eczanelere yönlendirildi.

Maskesini çene altında tutanlar ile sosyal mesafe kuralına riayet etmeyenler de uyarıldı.

Bazı vatandaşlar da denetim yapan görevlileri fark ederek, maskelerini düzeltti.

Görevliler, iş yeri sahipleri ve çalışanlar ile müşterilere Kovid-19 ile mücadelede kurallara uymanın önemini hatırlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncudan cesur pozlar Tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncudan cesur pozlar
Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandıŞehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara’da tarihi konaklar satışa çıkarıldı

Ankara’da tarihi konaklar satışa çıkarıldı

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Milletvekili Karaman, Başbağlar katliamının 27. yıldönümü münasebetiyle TBMM’de gündem dışı konuşma yaptı

Milletvekili Karaman, Başbağlar katliamının 27. yıldönümü münasebetiyle TBMM’de gündem dışı konuşma yaptı

Keklik avcısına para cezası

Keklik avcısına para cezası

Doğu Anadolu’da sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Anadolu’da sağanak yağış bekleniliyor

Ödül avcısı Sevim Alan’dan genç mimarlara “Önce ülkenizi tanıyın” tavsiyesi

Ödül avcısı Sevim Alan’dan genç mimarlara “Önce ülkenizi tanıyın” tavsiyesi

Edirne Namaz Vakitleri 8 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:40
Sabah
05:40
Öğle
13:24
İkindi
17:24
Akşam
20:57
Yatsı
22:48

Edirne Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Çarşamba

Baraj Eczanesi
Merkez
Reyhan Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Derman Eczanesi
Havsa
Devranoğlu Eczanesi
Ipsala
Türkkal Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Edirne sokaklarında YKS sessizliği

Edirne sokaklarında YKS sessizliği

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Uzunköprü Kaymakamı Erdoğan: "Yüzme havuzunu ağustos ayında hizmete açacağız"

Uzunköprü Kaymakamı Erdoğan: "Yüzme havuzunu ağustos ayında hizmete açacağız"

Edirnekari Uzunköprü’de hayat bulacak

Edirnekari Uzunköprü’de hayat bulacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.