YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de Mavi Marmara saldırısı protesto edildi

Edirne'de Mavi Marmara saldırısı protesto edildi

01.06.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de Mavi Marmara saldırısı protesto edildi

EDİRNE (AA) - İsrail'in, Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara Gemisi'ne düzenlediği saldırı, 12'nci yılında Edirne'de protesto edildi.

Eski Cami önünde toplanan İnsani Yardım Vakfı (İHH) Edirne Temsilciği üyeleri, Türkiye ve Filistin bayrakları açtı, İsrail aleyhinde slogan attı.

Grup adına açıklama yapan İHH Edirne Temsilcisi Abdülkadir Akdi, 2010 yılında insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda saldırı düzenlediğini ve 10 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi.

İsrail'in, Filistin'in her bölgesinde uyguladığı yıkım ve göç politikasıyla daha fazla problem ürettiğini ve kendi ırkından başka bir millete yaşama hakkı tanınmadığını belirten Akdi, hukuku dışı uygulamaların yıllardır devam ettiğini belirtti.

Mazlumdan yana olma tavrının her zaman süreceğini dile getiren Akdi, şunları kaydetti:

"Buradan şunu tekrar belirtmek istiyoruz Mavi Marmara yoluna devam etmektedir. Kutlu sefer rotasını hiçbir zaman değiştirmemiştir. Kandan ve gözyaşından beslenen işgal güçleriyle yakınlaşmayı kabul etmiyor ve şunu tekrardan haykırıyoruz. Filistin özgür olana dek, Mescid-i Aksa'daki işgal durdurulana dek, seferimize devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne "müzeler şehri" olma yolundaEdirne "müzeler şehri" olma yolunda
Bursa'da 7 yaşındaki oğlunu öldüren, 3 yaşındakini de yaralayan baba intihar ettiBursa'da 7 yaşındaki oğlunu öldüren, 3 yaşındakini de yaralayan baba intihar etti
Trabzon'da hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandıTrabzon'da hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Edirne

Edirne Namaz Vakitleri 1 Haziran Çarşamba

İmsak
03:37
Sabah
05:35
Öğle
13:17
İkindi
17:17
Akşam
20:48
Yatsı
22:38
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ölüm oyunu! Saklambaç oynayan kıza puma saldırdı

Ölüm oyunu! Saklambaç oynayan kıza puma saldırdı

Babası ‘klas ol’ dedi! Kendisine seks yasağı getirdi

Babası ‘klas ol’ dedi! Kendisine seks yasağı getirdi

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Gökyüzünde şoke eden olay! Pilotun işine son verildi

Gökyüzünde şoke eden olay! Pilotun işine son verildi

Okyanusun ortasında doğum yaptı! Kocası elekle destek oldu

Okyanusun ortasında doğum yaptı! Kocası elekle destek oldu

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.