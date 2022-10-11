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Edirne'de meme kanserine dikkat çekmek için yaya geçidi pembeye boyandı

11.10.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de meme kanserine dikkat çekmek için yaya geçidi pembeye boyandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde meme kanserine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte yaya geçidi pembeye boyandı.

Keşan Belediyesi ve Keşan Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlikte dağıtılan pembe kaşkol ve bereleri takan vatandaşlar Mehmet Gemici Cennet Bahçesi önünde bir araya geldi.

Edirne İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa İshak Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Dünya Sağlık Örgütü Kanser Araştırma Merkezinin yaptığı araştırmaya göre, 180 ülkenin 140'ında meme kanserinin kadınlarda birinci sırada olduğunu belirtti.

Türkiye'de her 4 kadın kanserinden 1'inin meme kanseri olduğunu ifade eden Yıldırım, meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yaptı.

Her kadının 20 yaşından sonra meme kanserine karşı kendisini muayene edebileceğini anlatan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"İl Sağlık Müdürlüğü olarak kendi personellerimizle bir manken üzerinde bu muayenenin yapılacağına dair kaydı Youtube'a yükledik. Buradan izleyebilirsiniz. Bunun dışında Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi'ne ve aile hekimliklerimize de başvurulabilir. Aynı zamanda 2 yılda bir mamografi çektirmemiz gerekiyor. KETEM'lerimize gelip, hem muayene olup mamografi çektirebilirsiniz."

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da ekim ayının meme kanseri ile mücadele ayı olduğunu hatırlattı.

Meme kanseriyle mücadelenin simgesinin pembe renk olduğunu aktaran Helvacıoğlu, "Bizler de dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla, Mehmet Gemici Cennet Bahçesi önündeki Nefes Yolu’muzda bulunan yaya geçidimizi pembe renge boyayacağız. Yaya geçidimizden atılan her adımın erken teşhisin önemini hatırlatmasını istiyoruz. Nefes yolumuzun adı gibi kadınlarımızın da sağlıkla yaşamalarını istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Mehmet Gemici Cennet Bahçesi’ndeki yaya geçidinin bir bölümü meme kanseri farkındalığı için pembe renge boyandı.

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Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri keşan belediyesi pembe

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