Edirne'de Meriç Nehri kenarına düzensiz göçmenler için 6 dilde bilgilendirme tabelası konuldu

Uyguladıkları "Meriç'te İnsanlık Ölmesin" projesi kapsamında, göçmenlerin acil durumda ihtiyaç duyacağı numara ve yönlendirmelerin bulunduğu tabelaları Meriç Nehri kıyısına astıklarını anlatan Aşılıoğlu, "Amacımız zor durumda kalan göçmenlerin acil yardım alabilmesi, bu sayede vicdanları yaralayan görüntülerle karşı karşıya kalınmasının engellenmesidir." diye konuştu.

İnsan hakları temelli göç politikasının vazgeçilmezinin düzensiz göçle mücadele olduğunu vurgulayan Aşılıoğlu, "Düzensiz göçle mücadelede insani ve vicdani sorumluluklarımızı da ihmal etmiyoruz" dedi.

Aşılıoğlu, Türkiye'nin hassasiyetlerine karşın, insan haklarına verdikleri değerle övünen toplumlarda göçmenlere yapılan zulümlerin ortada olduğunu ifade etti.

İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyaya örnek bir göç politikası yürüttüğünü söyledi.

Tabelaların 6 dilde hazırlandığını bildiren Aşılıoğlu, şunları kaydetti:

"Tabelalarda en yakın yerleşim alanını gösteren işaretler ve 157 Yabancılar İletişim Hattı numarası bulunmaktadır. Uygulamamızın altında yatan sebep ise tamamen insani ve vicdani hassasiyetimizden kaynaklanmaktadır. Aylan bebek ve onun gibilerin vicdanları yaralayan o görüntüleri hangimizin burnunu sızlatmıyor?

Türkiye göçü reddeden bir ülke olmamıştır. Göç zordur, göçü yönetmek ise en zorudur. Göç meselesinde deve kuşu misali kafasını kuma gömen ve göçü yönetmenin sadece kuvvet kullanmak olduğunu düşünen ülkelerin buradaki hassasiyetimizi anlayacağını gerçekten düşünmüyoruz."

