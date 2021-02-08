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Edirne'de Meriç Nehri kenarına düzensiz göçmenler için 6 dilde bilgilendirme tabelası konuldu

08.02.2021 12:23 | Son Güncelleme:
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İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu: -"Tabelalarda en yakın yerleşim alanını gösteren işaretler ve 157 Yabancılar İletişim Hattı numarası bulunmaktadır" - "Göç meselesinde deve kuşu misali kafasını kuma gömen ve göçü yönetmenin sadece kuvvet kullanmak olduğunu düşünen ülkelerin buradaki hassasiyetimizi anlayacağını düşünmüyoruz"

EDİRNE (AA) - Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğünce Meriç Nehri hattına zor durumlarda kalan düzensiz göçmenlere yardımcı olunması amacıyla farklı dillerde bilgilendirme tabelaları konuldu.

İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyaya örnek bir göç politikası yürüttüğünü söyledi.

Aşılıoğlu, Türkiye'nin hassasiyetlerine karşın, insan haklarına verdikleri değerle övünen toplumlarda göçmenlere yapılan zulümlerin ortada olduğunu ifade etti.

İnsan hakları temelli göç politikasının vazgeçilmezinin düzensiz göçle mücadele olduğunu vurgulayan Aşılıoğlu, "Düzensiz göçle mücadelede insani ve vicdani sorumluluklarımızı da ihmal etmiyoruz" dedi.

- "Meriç'te İnsanlık Ölmesin"

Uyguladıkları "Meriç'te İnsanlık Ölmesin" projesi kapsamında, göçmenlerin acil durumda ihtiyaç duyacağı numara ve yönlendirmelerin bulunduğu tabelaları Meriç Nehri kıyısına astıklarını anlatan Aşılıoğlu, "Amacımız zor durumda kalan göçmenlerin acil yardım alabilmesi, bu sayede vicdanları yaralayan görüntülerle karşı karşıya kalınmasının engellenmesidir." diye konuştu.

Tabelaların 6 dilde hazırlandığını bildiren Aşılıoğlu, şunları kaydetti:

"Tabelalarda en yakın yerleşim alanını gösteren işaretler ve 157 Yabancılar İletişim Hattı numarası bulunmaktadır. Uygulamamızın altında yatan sebep ise tamamen insani ve vicdani hassasiyetimizden kaynaklanmaktadır. Aylan bebek ve onun gibilerin vicdanları yaralayan o görüntüleri hangimizin burnunu sızlatmıyor?

Türkiye göçü reddeden bir ülke olmamıştır. Göç zordur, göçü yönetmek ise en zorudur. Göç meselesinde deve kuşu misali kafasını kuma gömen ve göçü yönetmenin sadece kuvvet kullanmak olduğunu düşünen ülkelerin buradaki hassasiyetimizi anlayacağını gerçekten düşünmüyoruz."

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