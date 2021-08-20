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Edirne'de mobil aşı ekipleri köylerde aşılama çalışmalarını sürdürüyor

20.08.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de mobil aşı ekipleri köylerde aşılama çalışmalarını sürdürüyor

Edirne'de mobil aşı ekipleri köylerde aşılama çalışmalarını sürdürüyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de mobil aşı ekipleri, köylerde yerinde aşılama uygulaması yaparak toplumsal bağışıklığın oluşması için mücadele ediyor.

Nüfusa oranla Kovid-19 aşılama oranı en yüksek 3'üncü il olan Edirne'de mobil aşı ekipleri, köy köy gezerek sırası gelen vatandaşların aşılarını yapıyor.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İpsala Toplum Sağlığı Merkezi'ne bağlı ekiplerin köylere giderek sırası gelenlere aşı yaptığı belirtildi.

Salgının kontrol altına alınması için etkin aşılamanın önemli olduğu aktarılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisini yenmenin en önemli silahı toplum geneli yapılacak Kovid-19 aşılamasıdır. İpsala Toplum Sağlığı Merkezi Mobil Aşılama Ekibi tarafından Kumdere ve Kocahıdır köylerinde Biontech ve Sinovac Kovid-19 aşılarının uygulaması gerçekleştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Edirne'de salgınla mücadele kapsamında 14 Ocak'tan bugüne kadar 617 bin 560 Kovid-19 aşısı uygulandı.

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