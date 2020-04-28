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Edirne'de müzisyenlerden "evlerinde kalanlara" moral konseri

EDİRNE HABERLERİ  | 28.04.2020 22:42 | Son Güncelleme

Edirne'de müzisyenlerden "evlerinde kalanlara" moral konseri

EDİRNE (AA) - Edirne'de müzisyenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar için bir mahallede konser verdi.

Edirne Müzisyenleri Tanıtım ve Dayanışma Derneği üyesi müzisyenler, Yancıkçı Şahin Mahallesi'nde Trakya ve Balkan ezgilerini seslendirdi.

Evlerinin balkonlarında konseri izleyen vatandaşlar hareketli şarkılara dans ederek eşlik etti.

Müzisyenler şarkı aralarında "Evde kal, sağlıklı kal" mesajı verdi.

Ayrıca konserin ardından ramazan geleneklerinden Hacivat-Karagöz gösterisi bir apartmanın duvarına projektörle yansıtıldı.

Etkinliği planlayan Ferhat Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, konseri salgın günlerinde evlerinden çıkmayan vatandaşlara moral vermek için düzenlediklerini belirtti.

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Edirne koronavirüs moral konseri

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