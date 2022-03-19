YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de öğrenciler Meriç ve Tunca nehirlerinin çevresini temizledi

Edirne'de öğrenciler Meriç ve Tunca nehirlerinin çevresini temizledi

19.03.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de öğrenciler Meriç ve Tunca nehirlerinin çevresini temizledi

EDİRNE (AA) - Edirne'de Trakya Üniversitesi (TÜ) öğrencileri Meriç ve Tunca nehirleri çevresinde temizlik etkinliği gerçekleştirdi.

Çevrecilik ve Geri Dönüşüm Topluluğu öncülüğünde bir araya gelen 50 öğrenci, nehirlerin kenarlarına atılmış plastik, cam ve organik atıkları topladı.

Temiz bir çevre ve doğa farkındalığı oluşturmak için temizlik yapan öğrenciler, kısa sürede onlarca çöp poşetini doldurdu.

Topluluğun başkanı Sevil Göçmen, gazetecilere, nehir kenarlarını çöpten arındırmak için temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.

Yaşanabilir bir dünya için doğanın temiz tutulması gerektiğini belirten Göçmen şunları kaydetti:

"Çevremizi ve doğamızı en iyi şekilde korumak ve kollamak zorundayız. Doğaya atılan çöpler, rüzgar ve fırtınanın etkisiyle çevreye yayılıyor. Bu çöplerin doğaya zarar vermemesi için toplanması gerekli, bu yüzden topluyoruz. Aynı zamanda bilinçsiz insanlar tarafından çevreye atılan sigara izmaritleri, cam şişeler ve atıkların da doğadan uzaklaştırılmasını sağlıyoruz."

Öğrencilerden Doğukan Toprak da doğayı ve çevreyi çöplerden arındırmak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlıklı uyku için "uyku hijyeni" uyarısıSağlıklı uyku için "uyku hijyeni" uyarısı
Kütahya’da vatandaşlara "Mehmetçik menüsü" ikram edildiKütahya’da vatandaşlara "Mehmetçik menüsü" ikram edildi
Kocaeli'de bir kişi arkadaşının evinde ölü bulunduKocaeli'de bir kişi arkadaşının evinde ölü bulundu

Edirne Namaz Vakitleri 19 Mart Cumartesi

İmsak
05:47
Sabah
07:13
Öğle
13:27
İkindi
16:49
Akşam
19:31
Yatsı
20:51
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sadece 1 dakika bile... Kitap okuma alışkanlığı neden önemlidir?

Sadece 1 dakika bile... Kitap okuma alışkanlığı neden önemlidir?

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

“Çirkinsin” dediler! Bikinili pozuyla cevap verdi

“Çirkinsin” dediler! Bikinili pozuyla cevap verdi

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.