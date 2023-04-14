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Edirne'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler iftarda bir araya geldi

14.04.2023 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Edirne Koordinasyon Ofisince düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Edirne'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler iftarda bir araya geldi

YTB Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'deki üniversitelerle çok iyi bir işbirliği içerisinde olduklarını, uluslararası öğrencilerin iyi eğitim alması için çalıştıklarını söyledi.

Dünyanın pek çok ülkesinden Türkiye'de eğitim görmek isteyen öğrencilere burs verdiklerini ifade eden Yusuf, "Bir iyilik eli, bir barış eli olarak ecdadımızdan aldığımız emaneti, kendi personelimiz, arkadaşlarımız, Türkiye'deki kamu görevlilerimiz ve diğer unsurlarımız vasıtasıyla dünyaya uzatıyoruz. Bugün çok şükür, Güney Amerika'nın en ucundan Asya'nın en uç noktasındaki hiç adı duyulmamış kıta ülkelerine kadar 16 bin civarında öğrenciye bu imkanı sağlamış durumdayız." dedi.

Dünyanın başka coğrafyalarında Müslümanlara yönelik saldırılar olduğunu anımsatan Yusuf, yetiştirilen nesiller sayesinde haksızlık ve adaletsizliklerin ortadan kalkacağına inandıklarını belirtti.

Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin de uluslararası öğrencilerin Türkiye'de eğitim alma sürecinin YTB ile daha planlı ve vizyoner yapıya kavuştuğunu vurguladı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise üniversitede 5 bin uluslararası öğrencinin eğitim aldığını, bununla gurur duyduklarını söyledi.

Uluslararası öğrenci sayısını her geçen yıl artırdıklarını belirten Tabakoğlu, "Türkiye'de en çok Balkanlar'dan gelen öğrencinin okuduğu üniversite haline geldik." diye konuştu.

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