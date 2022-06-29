Edirne'de örgüt mensuplarının kaçmasına yardımcı olduğu ileri sürülen FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının Yunanistan'a kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma ve takip sonrası A.K'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin, dosyalarındaki yargı kararları kesinleşmek üzere olan örgüt üyelerini yurt dışına kaçmasında yardımcı olduğu belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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