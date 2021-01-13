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Edirne'de ormanda domuzun saldırdığı yaşlı adam yaralandı

13.01.2021 09:14 | Son Güncelleme:
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Domuzun yaraladığı Necmettin Kuzakçı: - "Boğuşma sırasında kolum kırıldı. Birçok yerimden yaralandım. Kanlar içerisinde köy meydanına kadar gitmeyi başardım. Köy imamı ile çevredekiler bana yardım ederek ambulans çağırdı. Yaralılarıma 60 dikiş atıldı"

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda domuzun saldırısı sonucu yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Barağı ile Suluca köyleri arasındaki ormanlık alana mantar toplamaya giden Necmettin Kuzakçı (76), domuzun saldırısına uğradı.

Yaralı halde kendi imkanlarıyla köye dönen Kuzakçı, vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kuzakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ormanda köpekler tarafından yaralanmış bir domuzla karşılaştığını söyledi.

Kendisine saldırmaya başlayan domuzla bir süre boğuştuğunu ve yaralandığını anlatan Kuzakçı, şöyle konuştu:

"Boğuşma sırasında kolum kırıldı. Birçok yerimden yaralandım. Arkasındaki köpekler domuzu korkutmaya çalışsa da kar etmedi. Zaman zaman köpeklere yönelen domuz daha sonra yeniden bana saldırdı. Daha sonra 3 büyük köpek daha gelince domuz yeniden kaçmaya başladı. Ben de kanlar içerisinde köy meydanına kadar gitmeyi başardım. Köy imamı ile çevredekiler bana yardım ederek ambulans çağırdı, hastaneye kaldırıldım. Yaralılarıma 60 dikiş atıldı."

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