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Edirne'de Osmanlı'nın "imaret geleneği" ilçelere kurulacak aşevleriyle yaşatılacak

01.02.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de Osmanlı'nın "imaret geleneği" ilçelere kurulacak aşevleriyle yaşatılacak

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, ilçelere kurulacak aşevleriyle imaret geleneğinin yaşatılacağını söyledi.

Canalp, Valiliğin toplantı salonunda yaptığı açıklamada, aşevi projesinin Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olan imaret ve vakıf geleneğinin en canlı örneği olduğunu belirtti.

Edirne'de hayata geçirilen proje kapsamında 8 ilçede hizmet verileceğini aktaran Canalp, "İlçelerde tespit ettiğimiz uygun yapıları aşevi haline getireceğiz. Buralar yemek pişirilebilir hale gelecek. Her ilçemize birer araç da temin ederek yemekleri vatandaşlara ulaştıracağız. Sıcak yemeklerin nitelikli şekilde ulaştırılmasına imkan sağlayacağız." dedi.

Canalp, Türkiye genelinde ilçelerinin tamamında aşevi bulunacak tek ilin Edirne olacağını kaydetti.

Proje kapsamında 8 ilçenin 5'ine aşevi kurulacağını aktaran Canalp şöyle devam etti:

"Enez, İpsala, Keşan, Uzunköprü ve Havsa ilçemize aşevi kuracağız. Havsa ilçemizde bulunan aşevini yenileyip kapasitesini artırmak suretiyle hem Süloğlu hem de Lalapaşa ilçemizin aşevi hizmetlerinden faydalanmasına imkan sağlayacağız. Uzunköprü ilçemizde kuracağımız aşevi de Meriç ilçemize aşevi hizmeti verecek. Kuracağımız 5 aşevi ile Edirne'mizin 8 ilçesine de aşevi hizmeti vermiş olacağız"

Ardından çevrim içi devam eden toplantıya katılan kaymakamlar projeyle ilgili sunum yaptı.

Toplantıya Vali Yardımcıları Yusuf Güler, Ali Uysal, Sıdkı Zehin, Hakan Yavuz Erdoğan, Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Kadir Çakay ve kurum müdürleri de katıldı.

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