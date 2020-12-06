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Edirne'de otobanda yürüyen yaşlıyı polis evine götürdü

EDİRNE HABERLERİ  | 06.12.2020 14:54 | Son Güncelleme

Edirne'de otobanda yürüyen yaşlıyı polis evine götürdü

EDİRNE (AA) - Edirne'de otobanda yürürken bulunan yaşlı kişiyi polis ekipleri Havsa ilçesindeki evine bıraktı.

Kapıkule Sınır Kapısı'na giden tır sürücüleri, polise yaptıkları ihbarda, otoban refüjünde elinde asasıyla yaşlı bir kişinin yürüdüğünü bildirdi.

Ekipler, ihbarın olduğu bölgeye giderek Ali Osman Eken'i (76) yolun kenarına aldı.

Edirne'ye geliş sebebiyle ilgili çeşitli nedenler söyleyen Eken'in, kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Havsa ilçesinde yaşadığı tespit edildi.

İlçeye yürüyerek gitmek için yola çıktığı anlaşılan Eken'i polis ekipleri evine bıraktı.

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