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Edirne'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı

27.04.2022 03:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

D.A. yönetimindeki 22 KK 839 plakalı otomobil, Edirne-Havsa yolu Kırklareli Kavşağı'nda, A.D. idaresindeki 22 AD 976 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarına savruldu.

Kazada sürücüler D.A. ve A.D. ile hafif ticari araçtaki yolcu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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