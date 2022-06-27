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Edirne'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

27.06.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Edirne'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan istikametinden İpsala'ya giden H.A. idaresindeki 22 ACG 234 plakalı otomobil, Beyendik Kavşağı'nda S.A. idaresindeki 16 FB 854 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, otomobildeki N.A. ve M.A. ile hafif ticari araçtaki R.B., A.K. ve A.H.A. hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Keşan

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