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Edirne’de otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

İHA İHA
21.02.2024 14:47 | Son Güncelleme:
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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı yolunda otomobil ile tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Edirne’de otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne’den Kapıkule Sınır Kapısı istikametinde seyir halinde olan Sinan Salim Akın idaresindeki Bulgaristan plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Hasan Bozkır kontrolündeki tıra ardından ise bariyerlere çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan S.P.Ö. otomobilin içerisinde sıkıştı. Hurdaya dönen otomobilin lastiği ise yerinden koparak metrelerce sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin otomobil içerisinde sıkışan yaralıyı yaptığı çalışmayla çıkardı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan yolcu, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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