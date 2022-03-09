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Edirne'de otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

09.03.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, U.E'nin kullandığı otomobili, Havsa ilçesi yakınlarında durdurdu.

Otomobildeki aramada 144 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli U.E, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirildi.

Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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